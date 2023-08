Mercredi 21 aout à 21h30 sur le site Antique d’Aleria, où l’entrée sera gratuite jusqu’à épuisement des places,, le public pourra assister à la deuxième représentation de la nouvelle création d’Orlando Forioso : DIONYSOS. Un spectacle avec théâtre, chant, musique, danse et vidéo à partir de la tragédie Les Bacchantes d’Euripide. Le nouveau texte est d’Orlando Forioso, écrit en collaboration avec Anne-Laure Cristofari. Le jeune acteur corse Gray Orsatelli est le protagoniste de l’histoire et interprète le rôle-titre. Face à lui, dans le rôle de Penthée, roi de Thèbes, on trouve un autre jeune comédien corse Pierrick Tonelli. Autour d’eux sur scène les accompagnent trois autres artistes corses : Marie-Paule Franceschetti, Maryline Leonetti et Antoine Maestracci.