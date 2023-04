Digital Factory in Paesi débarque à Calacuccia ce Samedi 15 avril

Samedi 15 avril 2023 aura lieu l’événement Digital Factory in Paesi en faveur de l’inclusion numérique en Corse à l’école élémentaire de Calacuccia.



Pour sa cinquième journée, l’événement Digital Factory in Paesi réunira des experts, des acteurs locaux et des citoyens engagés autour de conférences, d'ateliers et de débats afin de sensibiliser le jeune public et les familles présentes au numérique pour tous.



Tout au long de cette journée, des ateliers ludiques accessibles à toute la famille seront mis en place autour de la robotique, de la réalité virtuelle, du design sonore ou encore du rétrogaming. Des permanences seront proposées avec comme objectif principal d’accompagner les citoyens vers un usage du numérique quotidien plus responsable tout en répondant à leurs diverses interrogations.



Pour faciliter l'accès à cette journée, la communauté de communes met à disposition des habitants un bus qui desservira les villes de Ponte Novu et Calacuccia (arrêts U Ponte à a Leccia, et Francardu) et qui pourra accueillir une cinquantaine d'enfants. Les enfants inscrits seront accompagnés et encadrés tout au long de la journée par une association de Ponte Leccia.



Cette journée est aussi l’occasion de réunir les acteurs territoriaux de la médiation numérique autour du tout jeune Hub Corsica pour un numérique inclusif.