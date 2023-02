Dialogue entre Paris et la Corse : pour Emile Zuccarelli "les partis politiques et les syndicats ne doivent pas être tenus à l’écart"

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 10 février, Emile Zuccarelli Président de la fédération de Corse du Parti Radical salue l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur concernant la reprise du dialogue entre Paris et la Corse et demande que d'autres partis politiques et syndicats soient parties prenantes au débat.



Voici le texte





Le discours de Gérald Darmanin le 6 février à Ajaccio joint à la décision judiciaire accordant

un régime de semi-liberté à Pierre Alessandri semble inciter Gilles Simeoni et ses amis à

reprendre le chemin du dialogue proposé par l’Etat. D’autres formations de la mouvance

nationaliste lui emboiteront le pas. D’autres s’y refuseront sans doute comme c’est de leur

liberté. Il demeure que ce dialogue va repartir et quelque espoir qu’on y place, le

programme de travail qui est proposé sur deux ans avec l’examen concret thème par

thème, au regard de l’intérêt de la population, des dispositions envisageables, suffit à en

montrer l’importance.

Dans cette perspective et pour la bonne élaboration des décisions, la sagesse commande

de considérer que les forces vives de la Corse ne sauraient se résumer à la Collectivité de

Corse. En particulier, les corps intermédiaires que sont les partis politiques et les syndicats

ne peuvent être sans dommage pour l’Ile tenus à l’écart.

Le Parti Radical pour sa part l’exige.

Il doit, au minimum, être informé des réunions de discussions et recevoir les documents

préparatoires en temps utile pour pouvoir adresser ses propositions. Il en a et

d’importantes, et, ainsi, enrichir le débat pour le bien de la Corse.