Deux rassemblements pour la paix à Ajaccio et Bastia ce 21 septembre

Deux rassemblements seront organisés à Ajaccio et Bastia dans le cadre de la journée internationale pour la PAIX ce 21 septembre.



Les associations insulaires, Per a Pace, Femmes Solidaires, Utopia et Ava Basta et les Sénégalais de Corse, rejoignent ainsi le collectif du 21 septembre qui organise dans de très nombreuses villes du pays des rassemblements et manifestations.



En Corse les rassemblements auront lieu ce 21 septembre :



À Ajaccio à 18h30 place Abbatucci (devant la statue)



À Bastia à 19h00 place St.Nicolas (devant le monument aux morts)



La Méditerranée est devenue un lieu de conflits et il importe aujourd’hui en tant que citoyens d’agir contre les guerres, les racismes, la pauvreté, les inégalités, le réchauffement climatique et bien d’autres fléaux.



Les associations appellent les citoyens des régions d’Ajaccio et Bastia à participer activement à ces rassemblements avec pancartes et banderoles.



Des lectures de poèmes seront organisées.