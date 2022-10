Deux journées d'expertises gratuites organisées par la maison De Baecque & Associés en Corse

La maison de ventes aux enchères De Baecque & Associés, qui réalise des inventaires dans toute la France, organise cette semaine en Corse deux journées d'expertises et d'estimations gratuites. Rendez-vous à Ajaccio

Vendredi 28 octobre de 10h à 12h et de 13h à 17h à l'Hôtel Campo Dell'Oro et le lendemain, Samedi 29 octobre de 10h à 12h et de 13h à 17h à Hôtel Central à Bastia.