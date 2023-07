Suite au positionnement annoncé par la presse d'un opérateur aérien low cost sur l'appel d'offres du réseau aérien de service public, la CFE CGC de Corse rappelle que les liaisons aériennes de service public constituent le cœur de la mission d'Air Corsica qui a été créée pour effectuer le service aérien OSP.

Suite à la mise en place de l'open sky, le règlement européen permet, à toutes les compagnies aériennes de se positionner sur l'appel d'offres. Mais il faut se rendre à l'évidence, la spécificité d'Air Corsica pour effectuer les OSP (son principal réseau), son savoir-faire, les impacts sociaux, les emplois sont à prendre en considération.

Il faut en convenir, nous assistons à une tentative de captation des principales liaisons aériennes du réseau OSP.

Dans cette affaire, l'enjeu est donc de taille et vital, mais uniquement pour Air Corsica et ses emplois de l'aérien associés. Contrairement à Air Corsica, le devenir de la compagnie aérienne low cost qui dispose d'un puissant réseau de dessertes nationales et internationales n'est pas menacé par le dénouement de cet appel d'offres.

Aussi la CFE CGC rappelle le contexte :

Air Corsica assure les vols de service public, depuis plus de 30 ans. Son savoir-faire et son expérience est reconnue.

Sa flotte d'avions d'airbus A320 Néo et ATR 72 basée en Corse est adaptée à la mission et est complémentaire sur le réseau aérien de service public global.

Air Corsica, dispose d'importants moyens aériens, son personnel est basé en Corse permettant d'assurer la qualité du service offert, la régularité, la sécurité des vols.

Avec de tels moyens engagés et déployés en Corse, Air Corsica peut agir, réagir au service de la Corse par le lancement de vols de transport passagers OSP, vols fret et vols spéciaux sanitaires si besoin.

Elle est en mesure d'adapter, reconfigurer la desserte de service public rapidement en cas d'irrégularités des vols. Ses services opérationnels, commerciaux sont en Corse.

Elle a créé, pour cette mission, des emplois de pilotes, d'hôtesses, de Stewards, de personnels techniques, commerciaux, administratifs, personnels d'escales hautement qualifiés vivant en Corse, un centre de formation pilote TRTO en Corse.

La maintenance technique de tous ses avions est effectuée en Corse par du personnels ultra qualifiés.

Le déploiement en Corse d'Air Corsica pour les OSP est donc puissant, considérable pour assurer la qualité du service offert. Sa mission principale, c'est le service public.

Air Corsica, c'est le symbole de la réussite technique de la Corse et elle démontre, tous les jours, son puissant engagement régional.

Dans ces périodes d'évolutions du statut à venir, nous rappelons qu'Air Corsica est le porte-drapeau de la Corse transportant dans les airs le drapeau Corse, son indicatif radio est AIR CORSICA.

La CFE CGC de Corse demande, en conséquence, aux décideurs, aux pouvoirs publics de prendre en considération que la déstabilisation de notre compagnie régionale aérienne qui s'organise est inacceptable et provoquera une mobilisation sociale en Corse sans précèdent.

Alors, que certains opérateurs se sont positionnés fortement en quasi-monopole de fait sur des liaisons à destination de Corse hors OSP, la politique de développement de ces compagnies, doit être réfléchie, cohérente, harmonieuse et amicale. Elle doit prendre en considération de l'existence incontournable de la Compagnie Aérienne Régionale spécifique Air Corsica au service de la Corse.