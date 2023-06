Des ateliers numériques dans l’Alta Rocca

À Levie, Cécile vous accueille à l’espace numérique de l’Alta Rocca. Vous y trouverez un ordinateur en libre accès sur lequel réaliser vos démarches et vous former librement avec l’aide de votre conseillère numérique.

Côté littoral, Carole vous accueille pour des rendez-vous individuels, en alternance au bureau d’information touristique à Solenzara et au Centre Communal d’Action Sociale à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.

En plus des accompagnements individuels, des ateliers collectifs sont organisés. Inscrivez-vous auprès de votre conseillère :

Photographier avec son smartphone :

- à Solenzara : mardi 27 juin 2023, 10h00 - 11h00

- à Ste Lucie de Porto Vecchio : vendredi 30 juin, 10h00 - 11h00

- à Levie : vendredi 30 juin, 14h00 - 15h00

Envoyer ses photographies ou ses documents :

- à Solenzara : mardi 4 juillet 2023, 10h00 - 11h00

- à Ste Lucie de Porto Vecchio : vendredi 7 juillet, 10h00 - 11h00

- à Levie : vendredi 7 juillet, 14h00 - 15h00

Des ateliers pour les enfants, dans le cadre du CEL, sont organisés pendant l’été. D’autres ateliers pour adultes seront programmés en septembre.

Vous souhaitez apprendre à envoyer un email ? Vous avez une tablette tactile mais n’osez pas l’utiliser ? Vous devez créer un CV mais n’avez pas accès à un ordinateur ? Vous souhaitez enfin réussir à faire des formules dans un tableur ? N’hésitez plus, les conseillères numériques sont là pour vous aider.

Que vous soyez totalement novice voire même réfractaire au numérique, ou au contraire déjà bien habile mais avec l’envie d’aller plus loin, vous êtes tous les bienvenus !



Espace numérique de l’Alta Rocca (ancien Point Info Tourisme), à Levie, en face de la fontaine de la République, rue Sorba

Du lundi au vendredi, 9h00-12h30, 13h30-17h00

04 95 72 15 67

Côté littoral

Carole - 06 71 29 61 88 - carole.trautmann@conseiller-numerique.fr Bureau d’information Touristique à Solenzara,

Le lundi après midi, mardi et jeudi, 8h30-12h00, 13h30-17h00

CCAS de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Le lundi matin, mercredi et vendredi, 9h00-12h00, 13h30-16h30