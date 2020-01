Dépollution de la plage de Macinaggio le samedi 1er février par l'association Global Earth Keeper

L'association Global Earth Keeper organise la dépollution de plage de Macinaggio ce samedi 1er février de 9h30 à 12h30 pour ramasser les déchets avant que les fortes pluies hivernales ne les ramènent en mer."Un an plus tard, nous revenons sur ce même site subissant un afflux de nombreux plastiques dû aux courants marins. Nous travaillerons en partenariat avec Mare Vivu mission CorSeaCare, Corsican Blue Project ainsi qu'un réseau de bénévoles de la commune de Macinaggio. La mairie de Rogliano-Macinaggio nous prêtera main forte par le biais de ses agents et de son camion benne. Des bénévoles sont attendus et se joindront à nous pour cette première dépollution de plage hivernale."En tant qu'association environnementale,Global Earth souhaite engagement rappeler aux habitants la menace bien réelle de la pollution environnementale grandissante sur l'île par la réalisation de dépollutions mensuelles.Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l'organisatrice et responsable locale du secteur grand Bastia Virginie Valliccioni au 06.27.32.15.78 ou la présidente Laurence Constantin au 06.23.80.61.65.