Découvrez le patrimoine naturel du plus long fleuve de Corse lors de la semaine Européene du développement durable !

Le Conservatoire d’Espaces Naturels, la communauté de communes de la Castagniccia-Ca- sinca, vous proposent une journée d’action et de sensibilisation pour la préservation des zones humides et du Golo.

Au programme :

Un chantier bénévole de nettoyage des berges du Golo en kayak, encadré par un brevet d’état (CKCG) et un guide naturaliste (CEN Corse).

>>Rendez vous sur place à 9h00 durée 2h - places limitées à 12 personnes.

Balades découverte du Golo et de sa biodiversité en kayak avec un guide naturaliste. >>Départs 14h00 et 15h30 durée de la sortie 1h30 - places limitées à 12 personnes / balade. Tout au long de cette journée : (9h00 à 17h00) des Ateliers de sensibilisation ludiques et pédagogiques seront proposés pour petits et grands (jeux d'observation, maquettes, exposition, coloriage mobile sur les animaux protégés de notre ile...

Une petite restauration (grillades) sera proposée le midi, des rafraîchissements seront également mis à disposition du public toute la journée de ce Dimanche 27 septembre.

Cette journée est proposée grâce au soutien et la participation de la Office de l'Environne-

ment de la Corse et la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca, La commu- nauté de communes de la Marana Golo, Office du tourisme de Marana Golo et le Pôle-relais lagunes méditerrannées et le DREAL Corse et CKCG Canoë Kayak Club du Golo.