Déconfinement : Le club ajaccien d'astronomie rouvre ses portes au public

Après plus de 3 mois de fermeture, l’observatoire du Club Ajaccien d’Astronomie, Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, rouvrira au public le vendredi 3 juillet à partir de 22 h 00.Pour faire face à la circulation toujours active du virus, des règles de sécurité ont été mises en place :- Places limitées. L’accueil se fera donc uniquement sur réservation au06 33 01 68 13 ou au 06 84 75 71 78,- Port du masque obligatoire (le club ne pourra pas en fournir),- Désinfection des mains à l’entrée (gel à disposition des visiteurs à l’entrée),- Sens de circulation pour éviter les croisements,- Places assises pour tous les visiteurs.- Désinfection du matériel d’observation entre chaque passage au télescope.Au programme : Découverte du ciel avec identification des plus belles étoiles et constellations, puis observation au télescope de Jupiter et ses satellites, et de Saturne et ses anneaux.Entrée : 3 € par personne.Le club informe également le public de la reprise des sorties d’astronomie en mer à compter du mercredi 8 juillet 2020.Renseignements et réservations au 06 84 75 71 78.Informations complémentaires au : 06 84 75 71 78, ou 06 33 01 68 13ou 06 16 84 64 51,Site du club : www.ajaccioastronomie.com Page Facebook : Ajaccio - Club - Astronomie