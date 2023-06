Déclaration de biens immobiliers en Corse : la procédure

Dans un communiqué les services des Finances Publiques de Haute Corse et de Corse du Sud rappellent aux propriétaires de logements qu’ils doivent déclarer la situation d’occupation de leurs biens.



Ce dispositif doit permettre à l’administration fiscale de disposer d’une information fiable, actualisée et exhaustive qui permettra d’assurer une taxation correcte à la taxe d’habitation dans les cas où elle subsiste, résidences secondaires notamment, ainsi que la taxe sur les logements vacants. Cette déclaration, qui s’effectue uniquement en ligne à partir de votre espace impots.gouv.fr, menu « biens immobiliers », doit intervenir avant le 30 juin 2023.



Elle reste obligatoire même si vous avez des questionnements sur la consistance ou le descriptif des biens recensés dans votre espace. Vos services de proximité, service des impôts des particuliers (SIP), service des impôts fonciers (SDIF), sont mobilisés pour répondre à toutes vos questions.





Pour l’ensemble des services, la prise de RDV est possible : - sur le site impots.gouv.fr : → à la rubrique « Mes contacts » dans l’«espace particulier» → ou à la rubrique « Contact » en bas de la page d’accueil - en appelant le 0809 401 401 (prix d’un appel local)