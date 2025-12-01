La polyphonie corse est à l'honneur. La ville d'Ajaccio propose chaque mercredi de novembre et de décembre un atelier de chants polyphoniques à l'église Saint-Erasme. Ces cours de chants polyphoniques hebdomadaires sont encadrés par Jean-Jacques Ottaviani de 17h30 à 19h (inscription gratuite).



Ce jeudi soir, l'office de tourisme du Pays d'Ajaccio propose une soirée polyphonie corse à l'église Saint-Roch à 19h30 avec le concert de In'Cantu. Ce concert réunit des artistes issus du chant lyrique et de groupes emblématiques. L'ensemble propose une interprétation du répertoire sacré et profane.



Vendredi 14 novembre de 19h à minuit, l'espace culturel Locu Teatrale organise une soirée "Scontr'in Paghjelle". Tous les chanteurs de Paghjelle, confirmés ou non et ceux qui souhaitent passer une soirée autour de la Paghjella sont invités à y participer (entrée libre).



Au théâtre Empire, place au spectacle "C'est pas facile d'être heureux quand on va mal" un spectacle d'humour aux 2 Molières vendredi 14 novembre à 20h. L'espace Diamant accueillera le 20 novembre à 18h30 de la culture pour le jeune public cette fois avec "La ferme des animaux" du théâtre objets interprété par "la compagnie La fleur du boucan, compagnie qui a fait le tour de France et qui est très recherchée".