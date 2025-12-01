CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 À Bastia, la Nuit de l’orientation mobilise les jeunes en quête d’avenir 13/11/2025 VIDEO - Ajaccio  : Voiture en feu au Loretto 13/11/2025 Ajaccio: L'écrivain et philosophe Jean-François Rosecchi présente son travail d'écriture sur Hume et Paoli 13/11/2025
Les brèves

Culture : Zoom sur le programme de cette fin de semaine à Ajaccio  13/11/2025

La polyphonie corse est à l'honneur. La ville d'Ajaccio propose chaque mercredi de novembre et de décembre un atelier de chants polyphoniques à l'église Saint-Erasme. Ces cours de chants polyphoniques hebdomadaires sont encadrés par Jean-Jacques Ottaviani de 17h30 à 19h (inscription gratuite).
 
Ce jeudi soir, l'office de tourisme du Pays d'Ajaccio propose une soirée polyphonie corse à l'église Saint-Roch à 19h30 avec le concert de In'Cantu. Ce concert réunit des artistes issus du chant lyrique et de groupes emblématiques. L'ensemble propose une interprétation du répertoire sacré et profane.
  
Vendredi 14 novembre de 19h à minuit, l'espace culturel Locu Teatrale organise une soirée "Scontr'in Paghjelle". Tous les chanteurs de Paghjelle, confirmés ou non et ceux qui souhaitent passer une soirée autour de la Paghjella sont invités à y participer (entrée libre).
 
Au théâtre Empire, place au spectacle "C'est pas facile d'être heureux quand on va mal" un spectacle d'humour aux 2 Molières vendredi 14 novembre à 20h. L'espace Diamant accueillera le 20 novembre à 18h30 de la culture pour le jeune public cette fois avec "La ferme des animaux" du théâtre objets interprété par "la compagnie La fleur du boucan, compagnie qui a fait le tour de France et qui est très recherchée".

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos