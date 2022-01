Culletivu Patriotti : "Diu ha chjamatu troppu prestu à Cristofanu Ettori..."

Dans un communique le collectif d'anciens prisonniers politiques, Patrotti, rend hommage à la mémoire de Cristofanu Ettori, pompier professionnel décédé mercredi 12 janvier dans des circonstances tragiques."Cristofanu era d'issi ghjovani chi di a Corsica ni avvia cumu monda l'amori, u stintu e u liami. Arradicatu à a so storia, a so cultura e a so lingua ni avvia fattu dinò una sana passioni ch'iddu ci facia sparta par via di u so ingaghjamentu musicali.Cristofanu era unu d'issi ghjovani chi di a sulidarità par i prighjuneri pulitichi e l'anziani prighjuneri pulitichi ni facia un duveri.Cristofanu era dinò u nipotu di Micheli Ettori,militenti di sempri, anzianu prighjuneru puliticu.Pianghjimu oghji un ghjovanottu chi mancarà oramai à 'ssa Corsica e chi purtaia in cori u sanu avvena di libartà par quali ci avemu tantu datu.L'intarru si farà luni u 17 di ghjinnaghju in u so paesi d'Ulmetu à tre ori dopu mezziornu."