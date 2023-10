Création d'un réseau d'eau pluviale à Calvi : De travaux dans le quartier "Sugale"

La Municipalité annonce la mise en place de travaux de création d'un réseau d'eau pluviale dans le quartier "Sugale," situé sur le Chemin Saint Antoine. Ces travaux sont la réponse à des problèmes d'évacuation insuffisante des eaux de pluie, qui ont causé des désagréments lors de fortes intempéries.



Les travaux devraient s'étendre sur une période d'environ un mois et demi, débutant le lundi 30 octobre 2023 pour se terminer le vendredi 8 décembre 2023.

Pendant la durée des travaux, l'accès au Chemin St Antoine (signalé en rouge sur le plan) sera bloqué, sauf en cas d'urgence ou pour l'intervention des services de secours. Ceci sera en vigueur du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30.

Afin de minimiser les inconvénients pour les riverains et les usagers, un plan de circulation a été mis en place pour garantir l'accès aux résidents. Une déviation (indiquée en vert sur le plan) sera mise en place et contrôlée par un feu tricolore, permettant aux véhicules de sortir par la Route de la Mora pendant la journée.

De plus, la Route Saint Antoine (en rouge sur le plan) restera accessible en soirée et pendant le week-end. Les résidents dont l'accès donne directement sur la Rue Saint Antoine auront la possibilité, dans la journée, d'emprunter la déviation ou le Chemin Saint Antoine, en fonction de l'avancée des travaux.

L'entreprise en charge des travaux tiendra les riverains informés quotidiennement de l'état d'avancement de cette importante opération.