Covid-19 : bientôt des masques en tissu pour les habitants de la CAB

Selon les recommandation du corps médical concernant la protection de la population contre le virus COVID19, le Président de la CAB, en lien avec les maires des communes de l’intercommunalité, a décidé de commander 60.000 masques alternatifs (tissu) que seront distribuées gratuitement à tous les habitants du territoire communautaire dès réception. La commande a été passée et confirmée.

Ces masques sont en tissu (lavables et réutilisables) et répondent aux dernières normes AFNOR S76-001 du 27 mars 2020 édictées par les autorités sanitaires françaises.

“Nos services communautaires et ceux des communes membres ne manqueront de vous communiquer l’ensemble des informations liées aux modalités de distribution de ces masques qui permettront de vous offrir une défense supplémentaire contre le virus et viendront en complément des gestes barrière pour enrayer la pandémie et de préparer ensemble le déconfinement programmé normalement pour le 11 mai.” indique la CAB dans un communiqué.