Covid 19 - Un médecin réalisateur reprend du service

Il était venu à Lama en 2014 présenter son film Hippocrate lors de la 21e édition du Festival. En pleine crise sanitaire, l’ancien médecin devenu réalisateur à succès – Médecin de Campagne, Première Année – a décidé de renfiler la blouse. « Je me suis porté volontaire aux urgences pour essayer d'aider modestement, afin de permettre aux médecins les plus compétents, ceux qui ont le vrai savoir, de se reposer ne serait-ce que quelques heures. C'est la moindre des choses. J'ai prêté le serment d'Hippocrate, la médecine a fait partie de ma vie pendant quinze ans », explique-t-il à nos confrères du Journal du Dimanche.

Il poursuit : « Mais pour que mon cinéma ait un sens, il faut qu'il prenne sens dans le réel. Il n'en aurait plus aucun si je n'étais pas auprès des soignants aujourd'hui. »

La 2e saison de la série Hippocrate, avec Karim Leklou et Louise Bourgoin (ici en photo avec le réalisateur © 31 juin films / C+), qu'il tournait depuis peu, a évidemment été interrompue permettant au réalisateur de reprendre du service.