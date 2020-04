Covid-19 - Tests de dépistage pour les agents de la collecte de la CAB

A compter de ce lundi, les agents du service de collecte des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) vont bénéficier d’un dépistage généralisé au virus Covid-19. Cette mesure est le fruit d’un partenariat inédit avec le Centre hospitalier de Bastia que le président et les élus de la Communauté d'Agglomération remercient chaleureusement.

L’objectif est de veiller à la sécurité sanitaire des personnels de collecte car ils assurent la continuité d’un service public essentiel dans cette période de confinement. « Les agents de collecte sont sur le terrain chaque jour et nous nous devons d’assurer leur protection sanitaire dans les meilleures conditions possibles » explique le Président de la CAB.

Il s’agit de tests nasaux dits aussi PCR qui seront proposés aux 80 agents de la collecte sur la base du volontariat. Pourquoi une telle action ? Pour connaître la situation sanitaire de chaque agent concerné et, le cas échéant, prendre les mesures individuelles et collectives de prévention adaptées en relation avec le CHSCT et le médecin du travail.