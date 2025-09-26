Course hors stade à Porto-Vecchio - Dimanche le Régional des 5 km

Ce championnat de Corse des 5 kilomètres organisé par le club l'ASPV Athlétisme sous l'égide de la Ligue Corse d'Athlétisme se courra sur un parcours très roulant au départ du stade Claude Papi à 10 heures. Un parcours composé d'un aller-retour entre le stade des Quatre-Chemins et le port de plaisance de la Cité du Sel. A noter que ce championnat de Corse est qualificatif pour les championnats de France qui auront lieu le 26 octobre prochain à Fréjus dans le Var.