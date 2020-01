Coupe de France de football - Bastia Borgo / AS Saint Etienne, en direct sur France 3 Corse et Via Stella ce dimanche 5 janvier à 14 heures

Le FC Bastia-Borgo, pensionnaire du championnat National et dernier club insulaire encore en lice en coupe nationale, sera opposé en 32èmes de finale de l'épreuve à l'AS Saint-Etienne.

Le tirage au sort de la coupe de France a désigné un "monstre" du football français, club mythique s'il en est, pour affronter les hommes de Jean-André Ottaviani... En effet, les "verts" de l'AS Saint-Etienne seront à Furiani pour affronter le "petit poucet" bastiais, avec un habitué du Stade Armand Cesari, Wahbi Kazhri, certainement titulaire dans l'équipe visiteuse !

L'équipe du président Emmanuelli, devant le public de Furiani qui viendra sûrement nombreux et motivé pour encourager les joueurs insulaires, vendra néanmoins certainement chèrement sa peau !

Une rencontre à suivre en direct et en simultané sur France 3 Corse (TNT en Corse uniquement, chaîne 3) et sur Via Stella (Box, Canal Sat et TNT Satellite dans toute la France), ce dimanche 5 janvier à partir de 14 heures.

Commentaires (bilingues) : Laurent Vincensini et Bati Gentili, assistés de Pascale Paumier