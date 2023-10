Coupe de France de Football : Les favoris au rendez-vous du 5ème tour régional

Les résultats

FC Borgo (N2) 5 - 2 US Corte (N3)

SC Bocognano (R1) 0 – 2 AS Furiani Agliani (N2)

AS Cargèse (R3) 0 – 3 SVARR (Valinco) (R1)

FC Balagne (N3) 1 – 0 Sud Foot (R1)