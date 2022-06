Coupe de France Sud Kata et Kumité : de bons résultats pour les jeunes de l’ACA Arts Martiaux



Cette compétition se déroulait le samedi 4 juin pour le kumité. Seul compétiteur en liste, Alexi Pierron licencié au Dojo Rive sud de Porticcio et titulaire du centre de formation du club de l’ACA Arts Martiaux. Après une belle prestation en junior -74 kg, il s’inclinait au niveau des repêchage pour la troisième place.



La 2ème journée, dimanche 5, débutait par la catégorie des Minimes, le club élite de l’ACA présentait 2 compétiteurs en Kata. Le jeune Thomas Ettori Benjamin 2 surclassé en Minimes et de Zadig Poirier. Les 2 Aceistes finissent tous deux sur la 3ème marche du podium.



En fin de matinée, les juniors rentrent sur les Tatamis de la Maison des arts martiaux de St Orens de Gameville. Lucas Chaffort termine 1er de cette catégorie.



De beaux résultats et une très belle satisfaction pour Laetitia Feracci, entraîneur et coach de l’ACA Arts Martiaux : cette compétition de fin de saison est là pour se projeter sur la prochaine saison sportive avec pour exemple les possibles surclassements. de beaux espoirs sont en routes pour la saison prochaine.