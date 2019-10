Corti : Une marche rose ce dimanche

Le CPIE Centre Corse – A Rinascita et la ville de Corte ont à cœur de sensibiliser les Cortenais et les habitants du centre Corse au dépistage du Cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, c'est pour cela qu'ils organisent pour ce dimanche une marche rose.





Le départ se fera au jardin de l’hôtel de ville à 10h00 le 20 octobre.







Inscription sur place à partir de 9h00