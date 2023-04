Corte : une permanence en conseils juridiques et fiscaux le 9 mai

L’Operata, espace socioculturel du CPIE A Rinascita, propose une nouvelle permanence en conseils juridiques et fiscaux le mardi 09 mai de 09h30 à 12h00.Gratuits et confidentiels, ces entretiens animés par un notaire retraité bénévole, vous permettront de répondre à vos questions sur le droit notarial et fiscal, que vous soyez un particulier, une association ou une entreprise et selon votre situation, être orientés vers des professionnels et dispositifs locaux.Cette permanence se tiendra uniquement sur rendez-vous dans notre annexe de l’Operata au Parc Sportif de Chabrières (RT 50) à Corte.Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre créneau auprès de l’accueil de l’Operata au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr