Corte : un concert lyrique en soutien à La Marie-Do, le 11 août

Un concert lyrique au profit de l’association La Marie-Do se tiendra le dimanche 11 août à 21h, dans le cadre des Nuits d’Été de Corte, à la Villa Pancrazi. Organisé en mémoire de Marie-France Boulanger, fondatrice de l’association, l’événement réunira plusieurs artistes lyriques insulaires et nationaux.Parmi les interprètes annoncés : Éléonore Pancrazi, Amandine Ammirati, Amélie Tatti, Kevin Amiel et Sergio Villegas-Galvain, accompagnés au piano par Nino Pavlenichvili, Marina Luciani et Éléonore Luciani. Le programme alternera extraits d’opéras (Bizet, Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini) et mélodies corses.La recette de la soirée sera reversée à La Marie-Do, association 100 % bénévole engagée en Corse auprès des malades du cancer et de leurs familles. L’entrée est fixée à 25 euros (billetterie en ligne sur HelloAsso). Informations au 06 15 17 58 85