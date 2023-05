Corte : les animation du mois de juin du CPIE - A Rinascita

L’Operata, l’espace socioculturel du Centre Corse du CPIE - A Rinascita, propose pour le mois de juin, des animations, sorties et stages découvertes tout public à Corte.Samedi 3 juin, de 14h à 17h30 à l’Operata, Stage Découverte sur le thème “Couleurs, ombres et lumière”, à base de dessin et d’aquarelle, pour les enfants à partir de 7 ans, les ados et les adultes (20€ par personne ou 15€ si adhérent, matériel fourni, inscription obligatoire).Mercredi 7 juin, de 10h00 à 11h00, dans le Jardin San Francescu se déroulera le spectacle écolo burlesque “Les Z’abeilles”. Dès 3 ans, partez à la rencontre de la vie des abeilles, de leur rôle et de leur importance à travers un spectacle loufoque et drôle présenté par la Cie Virgule (gratuit, sans inscription, ouvert à tous).Samedi 10 juin de 15h00 à 18h00 au quartier Porette : Bienvenue dans mon jardin naturel “Les Incroyables Comestibles”. Venez découvrir le potager collectif et échanger avec les habitants qui le cultivent. L’occasion également de comprendre le fonctionnement d’un composteur et de partager trucs & astuces de jardinage (gratuit, sans inscriptions, ouvert à tous).Samedi 17 juin entre 14h00 et 17h00 à Omessa : Tir à l’arc. Pour les enfants à partir de 5/6 ans, les ados et les adultes, cette initiation d’une heure par petits groupes vous permettra de vous sentir dans la peau d’un archer et de découvrir ce sport aussi ludique que technique (14€ par personne ou 10€ si adhérent, inscription obligatoire)Plus d’infos et inscriptions auprès de l’accueil de l’Operata dans notre annexe de Chabrières, contact@cpie-centrecorse.fr ou au 04 95 61 03 43