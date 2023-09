Corte : l'heure de la reprise pour les gymnastes

Le Corte Club de Gym reprend ses activités dès ce lundi 4 septembre 2023. Le club propose de la gym compétitive et non compétitive. Sont concernées les différentes catégories suivantes: baby gym (2021 et 2020), éveil gym (2019 et 2018), poussines (2017, 2016 et 2015), benjamines (2014 et 2013), minimes (2012 et 2011), cadettes (2010 et 2009), juniors (2008 et 2007).

Le planning des entraînements ainsi que le tableau des tarifs est affiché au Cosec municipal. Les inscriptions se font sur place tous les jours de 17h30 à 19h30.

Contact du club: 06.20.03.13.08 ou 06.11.34.77.84.