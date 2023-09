Corte: conférence du Pr Gérard Giorgetti dimanche

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le service culturel de la mairie de Corte, et son adjointe Marie Albertini, propose une conférence du professeur de chaire supérieure, agrégé d'Histoire et membre de la Société Historique de Corte. Le thème de cette conférence, qui aura lieu dimanche 17 septembre à 14 heures dans la salle des mariages de la mairie de Corte, sera: "Les hôpitaux militaires de 1769 à 1939".

Cette conférence sera illustrée par des photographies et des documents inédits portant sur une étude historique des grands bâtiments cortenais (Maison Rossi, Maison Mariani, Couvent des Capucins, Couvent Saint-François, Maison Benedetti, Caserne Serrurier, Maison Sainte-Croix...) ayant utilisés ou aménagés afin de servir d'hôpital à la garnison de la Citadelle, à la gendarmerie et aux civils gravement malades.