Le CPIE A Rinascita et la Ville de Corte invitent les familles et tous les enfants de l'ALSH à uneAu programme : spectacle de cirque et visite du Père Noël.Les participants sont invités à revêtir leurs plus beaux déguisements et accessoires de Noël.Gratuit et ouvert à tous (sous réserve de la place disponible dans la salle de spectacle).Toutes les infos et inscriptions à l'Operata (Caserne Padoue - En face du Musée de la Corse) à la Citadelle de Corte, au 04 95 61 03 43 ou via contact@cpie-centrecorse.fr