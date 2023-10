Le Club Photo de l’Operata, l’espace socioculturel du CPIE - A Rinascita propose chaque mois une sortie plein air avec une thématique sur les techniques photographiques.La prochaine sortie aura lieu leet aura pour thème les poses longues et la photo de paysage et de rivière.Possibilité de s'inscrire à la saison (80€), demi-saison (40€) ou seulement à la sortie (15€)Inscriptions et adhésions obligatoires auprès de l'accueil de l'Operata au 04 95 61 03 43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr