L’Operata, l’espace socioculturel du CPIE - A Rinascita, propose désormais des Sorties Nature tous les mois.Dédiées à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus l'habitude de randonner, ces marches faciles vous permettront à la fois de prendre un bol d'air frais, de retrouver une activité physique et de (re)découvrir le patrimoine naturel du Centre Corse.Guidés par Pierre-François, accompagnateur de Moyenne Montagne, vous évoluerez à votre rythme et dans un esprit collectif et bienveillant lors de ces sorties intergénérationnelles.La première sortie aura lieu sur le bord du Tavignanu sur la boucle de la Madonuccia le dimanche. Une pause pique-nique au bord de la rivière vous permettra d'apprécier la beauté des paysages.Inscriptions obligatoires à l'accueil de l'Operata au 04 95 61 03 43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr 15€ par personne - 10€ si adhérentAttention : nombre de places limité