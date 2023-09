Les usagers de l’Operata, l’espace socioculturel du CPIE Centre Corse - A Rinascita, sont invités à découvrir la nouvelle exposition d’Ange Leccia « Je veux ce que je veux » le mercredi 13 septembre de 15h00 à 17h00 au FRAC Corsica situé à la Citadelle de Corte.Une visite guidée et animée permettra de découvrir la première exposition monographique de l’artiste au FRAC CorsicaGratuite, cette sortie culturelle nécessite une inscription auprès de l’accueil de l’Operata au 04 95 61 03 43 ou contact@cpie-centrecorse.fr Et pour en savoir plus sur l’exposition, n’hésitez pas à vous rendre sur le site web du FRAC Corsica de la Collectivité de Corse : https://www.frac.corsica/fr/ expositions/je-veux-ce-que-je- veux