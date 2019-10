Corte : Une réunion du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents le 8 novembre

« Dans le cadre de la mission d’animation collective des Familles de son Centre Social, le CPIE A Rinascita souhaite créer un REAAP (Réseau d’Ecoute, d’appui et d’Accompagnement des Parents) à Corte.



Ce dispositif, porté par la Caisse d’Allocations Familiales, a pour but de soutenir et d’accompagner les parents dans l’exercice de leur parentalité à travers diverses actions répondant directement aux besoins du territoire.



Avec l’intention que cette démarche soit partagée avec les différents travailleurs sociaux et professionnels de l’enfance, agissant sur le territoire cortenais.







C’est pourquoi, les différents acteurs locaux sont invités à une première rencontre inter-partenariale, portant sur la création de ce REAAP, le vendredi 8 novembre 2019 de 10h00 à 12h00 au Centre Social (Salle Julia Germain – RDC Caserne Padoue – En face du Musée de la Corse) à Corte.







Le but étant dans un premier temps de créer un réseau actif afin de diagnostiquer les besoins et attentes des familles en terme de soutien à la parentalité puis, de mettre en place des actions concrètes pour les parents afin de répondre aux problématiques soulevées.







A cette première rencontre, sont invités la CAF, la Mairie de Corte, la MSA, la Collectivité de Corse, l’Université de Corse, les établissements scolaires cortenais et l’Inspection Académique de Haute-Corse, le RAM, la Crèche, l’ALSH, les Associations de Parents d’Elèves, les services sociaux, le Secours Populaire, le Fab Lab, l’UIISC 5 et la Gendarmerie de Corte, l’ALSH de Corte, la Mission Locale, etc.