Corte : Un atelier cuisine parents-enfants ce 2 février

Le Centre Social propose aux familles un atelier cuisine le dimanche 2 février, de 14h00 à 17h00 dans les cuisines de l’Hôtel de la Paix à Corte.







Le but de cet après-midi convivial est de s’initier à la cuisine à moindre coût et sans gaspillage, entre parents et enfants.



Les grands-parents, tata et tonton, marraine et parrain, etc. sont également les bienvenus pour accompagner les enfants dans cette activité ludique.







Au menu: fabrication de biscuits et confiseries qui seront ensuite dégustés au moment du goûter.







Tarif : 10 € (6 € si adhérent*)



Inscriptions obligatoires – Nombre de places limité







Plus d’infos et inscriptions à l’accueil du Centre Social (RdC Caserne Padoue à Corte) ou au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr







* Pour 10 €/an, vous pouvez adhérer à l’association et bénéficier de nombreux avantages !