Corte: Semaine européenne du développement durable

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, le CPIE A Rinascita et la DREAL Corse, en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels Corse, Qualitair Corse et Falepa Corsica, vous invitent le vendredi 29 septembre à partir de 16h30 à participer au grand jeu "Inversons le thermostat" ainsi qu’à contribuer à la réalisation d’une œuvre collective. Divers jeux et ateliers sur le dérèglement climatique seront installés sur le parvis du Musée de la Corse, ouverts à tous, petits et grands. L’occasion d’aborder les grands enjeux du climat de manière ludique. Entrée libre Plus d'info : 04 95 61 03 43 ou contact@cpie-centrecorse.fr