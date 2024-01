Plus d'info : 04 95 61 03 63 ou facebook.com/CPIEARINASCITA

Les Ciné-Parents, organisés par l’Espace Famille de l’Operata et le REAAP Centru di Corsica et soutenus par la CAF de Haute-Corse, la MSA de Corse et la Collectivité de Corse, propose une nouvelle séance gratuite ce mois-ci.Rendez-vous est donné dimanche prochain 7 janvier à 16h30 au cinéma L’Alba à Corte pour la projection du film français « Parents d’’élèves » de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne et Camélia Jordana.Le CPIE et les membres du réseau REAAP Centru di Corsica vous proposeront ensuite un temps d'échange sur la thématique à savoir "L'implication (ou pas!) des parents dans la scolarité de leurs enfants" et sur tous les autres sujets que vous souhaitez aborder.Nous vous conseillons de visionner la bande-annonce du film pour que vous puissiez évaluer s’il est adapté à vos enfants à l'adresse https://urlz.fr/p6L4 C'est gratuit, les enfants et bébés sont les bienvenus (table à langer mise à disposition, son atténué, possibilité d'installer les cosy sur les fauteuils, etc.).