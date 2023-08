La Parent'aise, rendez-vous hebdomadaire des parents, fait sa rentrée et vous accueille à nouveau tous les mercredis matin pour vous proposer des activités à faire en famille et des temps de rencontres et d'échanges entre parents sur des sujets variés.Animé par Stéphanie, notre référente famille au sein de l'Operata, l’espace socioculturel du CPIE Centre Corse - A Rinascita, et Emmanuelle de Zitelli Zen, ces ateliers gratuits et sans contraintes d'inscription ou d'engagement sont ouverts aux (futurs) parents, grands-parents, assistantes maternelles et toutes personnes qui souhaitent échanger sur la parentalité, la famille et l'éducation.Chaque semaine, nous vous accueillons les mercredis, entre 10h00 et 12h00, au cœur du domaine Saint-Jean à Corte.Au mois de septembre : jeux en plein air, théâtre d’impro, blind test et yoga en familleAu mois d’octobre : atelier créatif, activités Sports et Sciences dans le cadre de la Fête de la Science 2023 et contes animés.Plus d'infos au 04 95 61 03 43 ou facebook.com/CPIEARINASCITA