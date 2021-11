Corse : trois journées d’information troubles du comportement enfants et adolescents

samedi 27 novembre 2021 à Ajaccio

samedi 4 décembre 2021 à Bastia

samedi 11 décembre 2021 à Porto-Vecchio

Parce que les difficultés d'un enfant ou d'un adolescent, qu'elles soient passagères ou chroniques, légères ou graves, seront surmontées si elles sont identifiées et prises en charge tôt, l'Unafam Région Corse a renforcé son dispositif d'accueil, d'information et de soutien dédié aux parents de jeunes en difficulté.L’objectif de cette journée est de permettre aux parents de mieux comprendre le développement psychique de l’enfant et de l’adolescent pour mieux repérer ses difficultés, savoir construire une demande d’aide et identifier le réseau des professionnels.Renseignements et inscription gratuite au 0679302659 ou 20@unafam.org