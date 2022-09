Corse : on cherche une figurante pour un film avec avec Isabelle Adjani et Adèle Exarchopoulos

Pour le tournage du film “La grande odalisque” réalisé par Mélanie Laurent, (avec Isabelle Adjani et Adèle Exarchopoulos)*, directeur de casting recherche le profil suivant :





Silhouette :





- une serveuse de 25 à 35 ans





Tournage : prévu le 20 septembre 2022 à Erbalunga (Corse)





Rémunération : 126 € brut/jour







Merci de postuler avec les éléments suivants :



- photos couleurs récentes (portrait et en pied)



- nom, prénom, âge, taille, ville de résidence



- coordonnées (email et téléphone)





Merci d’indiquer dès le début de votre candidature la référence “SERVEUSE”





---------------------------------------------------



* Ce que l'on sait sur ce casting :



Ce film aura comme acteurs principaux Mélanie Laurent, Isabelle Adjani, Adèle Exarchopoulos, Manon Bresch, Félix Moati et Philippe Katerine.



Synopsis : Carole et Alex, deux voleuses de génie, amies depuis toujours. Expertes, redoutables et séduisantes, rien ne leur résiste. Lassées de vivre dans la clandestinité, elles acceptent de réaliser un dernier casse et font appel à l’impétueuse Sam pour les aider. Elles ne se doutent pas que cette mission sera très différente de ce qu’elles attendaient.



Source : Allociné