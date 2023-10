Contre la cherté de la vie et la pauvreté , le PCF de Corse appelle à manifester ce 13 octobre

Appel du PCF

La détermination du mouvement social reste intacte malgré la politique antisociale du gouvernement Macron-Borne aux ordres du MEDEF. Ensemble, aux côtés des organisations syndicales, nous pouvons le 13 octobre faire de ce jour un puissant écho des revendications à pouvoir vivre dignement du travail, travailler toutes et tous moins et mieux.

Tout augmente, sauf les salaires et nous savons qu’en Corse ils sont maintenus au niveau le plus bas. S’ajoute à cette injustice sociale, outre les inégalités, la cherté de la vie et de fait une grande pauvreté. Oui il faut agir immédiatement pour le pouvoir d’achat en Corse : bloquer les prix, faire la transparence sur les détournements de réfaction de TVA et du franco de port.

Alors que l’INSEE dans ces dernières études alerte sur la cherté de la vie et la pauvreté en Corse, la majorité régionale et le gouvernement palabrent sur la réforme institutionnelle et un hypothétique consensus sur un projet libéral d’autonomie. Dans ce cadre, la question sociale déjà reléguée au second plan est à présent occultée par les querelles intestines de la mouvance nationaliste et les attentats condamnables qui en sont la traduction.

Il faut s’attaquer au coût du capital pour faire une autre politique. En 2022, les dividendes des gros actionnaires ont augmenté de 13 % et en 2023 les bénéfices des sociétés du CAC 40 de 7 % ont déjà atteint les 80 milliards. Pour autant, les 156 milliards d’aides publiques, versées essentiellement à ces grands groupes, ne sont pas conditionnées par des critères sociaux et environnementaux, comme le propose le PCF. Or, avec son plan d’économies de 16 milliards d’euros, le gouvernement a fait le choix de l’austérité et en s’attaquant notamment aux privés d’emploi, aux bénéficiaires du RSA désormais conditionné par des heures de travail gratuit.

Voilà pourquoi le succès de la journée de mobilisation du vendredi 13 octobre, organisée par l’intersyndicale dans le cadre de la journée européenne de luttes pour l’augmentation des salaires et l’égalité femmes-hommes, est déterminant.

Le PCF appelle à y participer massivement à Bastia à 10h au Palais de Justice