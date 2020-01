Continuité de prise en charge des patients en radiothérapie au Centre hospitalier de Castelluccio

"L’absence des trois radiothérapeutes pour raison de santé au centre hospitalier de Castelluccio a conduit l’ARS de Corse et la direction de l’établissement à prendre des mesures d’urgence pour assurer la continuité et la qualité des soins des patients en radiothérapie dans le respect des indications thérapeutiques. Ainsi, un radiothérapeute est mis à disposition par l’Institut Paoli Calmette (IPC) dès aujourd’hui" prévenait dans le courant de la matinée l'Agence régionale de la Santé de Corse.

"Pour les semaines à venir, l’agence et la direction de l’établissement mobilisent leurs partenaires continentaux pour appui. Une réponse organisée au centre hospitalier de Castelluccio est privilégiée pour éviter un transfert des patients sur le continent.

La direction du CH Castelluccio a contacté chaque patient pour indication des modalités de mise en œuvre du traitement".

Dans l'après-midi on apprenait, toujours par l'ARS de Corse, que la "couverture médicale en radiothérapie du centre hospitalier de Castelluccio est pour les semaines à venir assurée grâce à l’appui d’Institut Paoli Calmette (IPC) et de l’AP-HM."