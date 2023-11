Conflit Israël-Hamas : un deuxième rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza et "pour la paix" prévu à Ajaccio



Le jeudi 16 novembre 2023 à 17h30, un rassemblement pour la paix au proche Orient se tiendra devant la préfecture de Corse à Ajaccio. Organisé par le collectif "POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE AU PROCHE-ORIENT", cet événement invite les habitants à montrer leur soutien à la paix en apportant simplement une bougie.

Le collectif, regroupant diverses organisations comme A Manca, Amnesty International Ajaccio, Corsica Palestina, et d'autres, veut sensibiliser la population aux défis de la paix dans la région.

Chaque participant est invité à se joindre au rassemblement en apportant une bougie, symbolisant l'espoir pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Une occasion de montrer la solidarité de la Corse en faveur d'un avenir pacifique.

Date : Jeudi 16 novembre 2023

Heure : 17h30

Lieu : Devant la préfecture de Corse à Ajaccio