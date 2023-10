Dimanche 15 octobre : Michel Larive arrivera à Bastia pour lancer les conférences.

Mardi 17 octobre (à confirmer) : Une visite du site universitaire de Vignola à Ajaccio sera organisée, avec un focus sur le projet MYRTE et PAGLIA ORBA, axé sur le stockage de l'énergie solaire en hydrogène et sa redistribution en énergie électrique.

Mercredi 18 octobre : À Cervione, une conférence débat sur le thème de la ruralité aura lieu. Le rendez-vous est prévu vers 16h30, suivi d'une conférence à 17h20, et d'un apéritif sur place.

En tant que résident d'un département essentiellement rural, Michel Larive apportera son expérience et son engagement intellectuel sur les problématiques de la ruralité. Son intervention promet d'offrir un regard nouveau, éloigné des stéréotypes souvent associés à ce contexte, et de proposer des solutions concrètes aux défis qui se posent.Le programme des conférences est actuellement en cours de finalisation, mais voici quelques dates clés :Le lieu de la conférence à Cervione sera chez Pascale et Gilles, au centre d'écotourisme U PAESOLU A SUVERA A U VENTU. Pour plus d'informations, vous pouvez les contacter au 04 95 38 19 20 ou par e-mail à info@ecotourismecorse.com . Vous trouverez également des détails sur leur site web : www.ecotourismecorse.com Ne manquez pas ces opportunités de participer à des discussions éclairantes sur la ruralité et de découvrir des solutions innovantes pour les défis de la vie en milieu rural.