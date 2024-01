Le Parc Galea organise un grand concours expo-photo ouvert aux chasseurs d'images amateurs et passionnés.Thème de ce concours piloté par de grands professionnels de la photo : La biodiversité.Si vous êtes photographe insulaire passionné et que vous ayez envie de voir vos clichés exposer, alors faites sortir le petit oiseau !Vous avez jusqu’au 15 février pour envoyer vos prises de vue, une série de 3 photos de la meilleure qualité possible, couleur ou noir et blanc, portrait ou paysage.Le jury composé d’Armand Luciani, Loïc Colonna et Jean-Charles Marsily sélectionnera 10 photographes dont les clichés seront tirés en grand format et présentés au sein du Parc Galea de mars à juin 2024. Les photos des lauréats seront ainsi vues par des milliers de visiteurs mais aussi visibles sur sites ou réseaux sociaux par un système de QR code.