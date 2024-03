Concert jazz au Spartimusica

Dans le cadre de sa programmation hors les murs (Teatru appertu) et en partenariat avec Jazz Equinoxe, la ville de Bastia devait accueillir Erja Lyytinen, chanteuse, guitariste et compositrice finlandaise. Finalement, c'est le Susanne Alt Organ Trio qui débarque, ce samedi soir, tout droit d'Amsterdam jusqu'en Corse ! Dirigé par la compositrice et productrice Susanne Alt, ce trio promet une soirée inoubliable avec son mélange de funk et d'exploration musicale. Accompagnée par le saxo, l'orgue Hammond et la batterie, Susanne Alt vous transporte dans l'univers captivant de son dernier album, "Royalty for Real", un hommage vibrant à l'icône de la trompette, Roy Hargrove.



• Susanne Alt Organ Trio - concert unique - samedi 9 mars, à 20h30, au Spartimusica, 2 Rue des Zéphyrs, 20200 Bastia

Réservation fortement conseillée.