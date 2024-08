Concert de soutien à Scola Corsa Bastia avec le SpiceBoys Band ce 27 aout

Le mardi 27 août, à partir de 19 heures, l'école Scola Corsa de Bastia organise une soirée de soutien dans la cour du couvent Sant'Anghjuli (30 Rue du Dr André Morucci, Bastia). La soirée sera animée par le SpiceBoys Band, un groupe de musique live, connu pour son répertoire éclectique mêlant sonorités disco/funk des années 80 et 90 avec des touches modernes, tout en conservant une identité musicale corse. Cette soirée a pour but de récolter des fonds pour le fonctionnement de l'école d'enseignement immersif en langue corse, membre de la fédération Scola Corsa. Cette fédération regroupe également trois autres écoles situées à Biguglia, Corte, et Sarrola-Carcopino. Créée en 2021, l'école de Bastia accueillera 73 élèves à la prochaine rentrée, de la très petite section au CE1. Les participants pourront également se restaurer sur place. L’entrée est fixée à 5 €, avec une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation par SMS au 06 21 15 44 07