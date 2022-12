Concert de Noël à Ghisonaccia

La municipalité de Ghisonaccia organise son concert de Noël jeudi 22 décembre, à 19 heures,

en l’église Saint-Michel.



A cette occasion, Katerina Kovanji et Carmen Lopez interprèteront en duo ou en solo des

chants de Noël et des airs sacrés, mais également des airs d’opéra : un beau programme dont

on ne peut révéler la teneur, mais dans lequel Mozart, Bizet, Verdi côtoieront Poulenc ou

encore Offenbach… Les deux artistes seront accompagnées au piano par Nicola Fratti.

L’entrée est gratuite.



On ne présente plus la mezzo-soprano russe Katerina Kovanji, créatrice du concours Corsica

Lirica, et qui se produit régulièrement en Corse depuis plusieurs années. Diplômée du

conservatoire de Bari, la soprano lyrique Carmen Lopez est second prix du concours Corsica

Lirica 2022. Les amateurs d’opéra ont pu l’entendre en demi-finale puis en finale de cette

manifestation dans l’aria Sempre Libera de la Traviata de Verdi, le Cantu di Malincunia de

Henri Tomasi et Santu Casanova et l’aria Regnava nel silenzio... Quando rapito in estasi

extrait de Lucia di Lammermoore de Gaetano Donizetti.