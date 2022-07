Communiqué du FLNC : la réaction de la Fédération de Corse du Parti Radical

Le FLNC a revendiqué hier 16 attentats perpétrés ces derniers mois sur le territoire insulaire. A quelques jours de l’ouverture du cycle de discussions par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin nous tenons à réaffirmer que l’avenir de la Corse doit être débattu dans le dialogue et la sérénité, et certainement pas sous la menace d’un retour de la violence ; que la violence dite politique est en tout état de cause inacceptable dans une société démocratique et qu’elle doit être combattue ; que les Corses ont payé un lourd tribut à cette violence et l’ont clairement rejetée ce qui a conduit le FLNC en 2014 à entamer un « processus de démilitarisation » que de nombreux observateurs ont alors interprété à tort comme un dépôt des armes.Le Parti Radical appelle donc toutes les forces politiques à marquer de la manière la plus claire leur condamnation de tels agissements qui agitent le spectre d’un retour aux années noires pour notre île, et à bannir toute forme d’instrumentalisation de la violence.