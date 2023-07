Collège de Calvi : un bal de fin d'année réussi

Cette année, les collégiens de 3e de Calvi ont eu la chance de se voir offrir par l'Union des parents d'élèves du collège Orabona un beau cadeau : leur bal de fin d'année .

S'ils avaient commencé leur cycle secondaire par la pandémie du covid, il le clôture donc de façon festive.

L'organisation de cette soirée a été possible grâce à l'implication des personnels du collège, avec leur chef d'établissement, M. Cohade, ainsi qu'à la générosité des commerçants de Calvi et Calenzana.

A ce propos le corps enseignant n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite (Casino Calvi, Super U, Au jardin d Eden, biscuiterie Perrin , la recyclerie de Calvi, le domaine d Alzipratu, la mairie de Calenzana pour sa subvention) sans oublier le Di Florian Manicacci , ancien du collège Orabona qui a magistralement animé cette soirée ainsi qu'à Équinoxe Photo qui a immortalisé le dernier jour de collège des élèves de 3e félicités pour leur implication.

Après le succès de cette soirée, l'UPECO se penche, d'ores et déjà, sur l'organisation de celle de l'année prochaine !