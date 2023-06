Collecte de sang à Ajaccio et Bastia pour la Journée Mondiales des Donneurs de Sang

À l’occasion de la Journée mondiale des Donneurs de Sangs le 14 juin, pendant une semaine, des collectes de sang sont organisées en Corse par l’Établissement Français du Sang (ESF) . Depuis lundi, l'ESF a installé son bus sur la place du diamant à Ajaccio. Le but est de sensibiliser de nouveaux donneurs et de recruter des bénévoles pour s’assurer que le niveau des réserves de poches de sang soit suffisant pour combler les besoins des patients pendant la période estivale.





Ajaccio, place du diamant :

Les 12 et 13 juin de 12h à 18h

Le 14 juin de 9h à 14h



Bastia, Place Saint Nicolas, sous chapiteau :

Le 15 juin de 12h à 17h

Les 16 et 17 juin de 10h à 18h

Le 18 juin de 9h à 13h