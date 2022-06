Clôture de l'année en beauté au Centre Social Municipal François Marchetti à Bastia

Equipement de proximité à vocation globale

Tournoi d’échecs à 15h30

Démonstrations sportives à partir de 17h (danse, gym, expositions…)

Démonstrations de vannerie

Apéritif dinatoire à partir de 18h avec animation musicale, chanteurs et cantatrice à partir de 18h30

Le Centre Social Communal François Marchetti a pris ses quartiers voilà un an dans les anciens locaux du centre de loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales à Paese Novu,dans les quartiers sud de la ville. Un centre social géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Bastia et qui déploie son action dans les 4 fonctions inhérentes aux centres sociaux :Les actions proposées par le Centre Social s’organisent autour de trois types de population :Ce mercredi à partir de 15 heures 30 toute l’équipe du centre mettra en place de nombreuses activités, pour les petits et les grands, pour souffler la 1bougie.Au programme :Encas dinatoire offert, boissons payantes